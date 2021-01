Guy Carlier transformé : le chroniqueur "terrifié" par les images de l'époque où il pesait 250kg

Il a fait ses débuts à la télévision, en 2004, dans l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde. Le Guy Carlier de l'époque, qui commentait l'actualité aux côtés d' Ariane Massenet et de Marc-Olivier Fogiel , n'était pas tout à fait le même homme qu'aujourd"hui. La différence ? Un total de 160kg, comme il l'a expliqué à Evelyne Thomas - qu'il aimait pourtant tant critiquer - sur la chaîne Non Stop People le jeudi 7 janvier 2021. "a-t-il précisé à propos de sa perte de poids.