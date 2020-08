Guy Carlier, de 251 kg à 94 kg : nouvel objectif de poids et nouvelle opération

Guy Carlier a fait beaucoup parler de lui, malgré lui, après avoir posté des photos où il apparaissait particulièrement aminci. Obligé de rassurer son public puis de répliquer après avoir essuyé quelques critiques, après avoir fait une blague qui n'a pas été comprise de tous, le chroniqueur et écrivain de 71 ans s'est confié à Télé Loisirs.

Déclarant qu'il n'y avait "rien de prémédité dans ces photos" et "être le premier étonné de leur écho et du courant d'inquiétude et de sympathie qu'elles ont déclenché", Guy Carlier rassure : "Je vais très bien ! Je me sens en pleine forme. Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement."

Le septuagénaire qui a souffert de boulimie, a pesé pas moins de 251 kilos par le passé. Comme on l'apprend, aujourd'hui il ne pèse plus que 94 kilos. Une perte de poids qu'il doit en partie au nutritionniste Jean-Michel Cohen. A Télé Star, il avait confié : "Lorsque ma compagne de l'époque est rentrée et m'a trouvé sur le sol couvert de spaghettis sans que je puisse me relever... C'était l'humiliation de trop pour elle. Pour moi, ça a été le déclic pour que je téléphone à Jean-Michel Cohen. Il m'a fait enfermer pendant neuf mois dans une clinique où l'on soigne les addictions. Il m'a sauvé la vie." Guy Carlier a aussi eu recours à "un bypass, une sleeve et des opérations de chirurgie esthétique nécessaires" pour en arriver là.

Une opération de chirurgie esthétique pour "enlever la peau"

C'est parce qu'il était heureux de retrouver son corps de jeune homme que celui qui revient sur scène le 26 septembre à Argenteuil avec son spectacle Oubliez Carl... Rencontrez Guitou !, a posté cette fameuse photo de lui avec son maillot de l'AS Monaco. "Par satisfaction et fierté, je me suis dit que je pouvais aujourd'hui l'enfiler. Ce que je me suis empressé de faire, avant de publier la photo sur Twitter pour les copains, et en oubliant que je venais de passer trois heures à suer dans le jardin. Le résultat est là : comme je le dis dans mon spectacle, je suis passé du statut de gros à celui de vieux, sans passer par la case 'mec normal'. C'est que je me dis le matin quand je me vois dans la glace, même si certains jours, ça passe", explique-t-il.

Pour entretenir sa nouvelle silhouette et se maintenir en forme Guy Carlier fait du cardio tous les jours et est suivi par un kiné. "Je bosse beaucoup pour me remuscler. L'objectif était de me stabiliser à 90 kilos. Je dois encore subir une opération de chirurgie plastique pour enlever de la peau", continue-t-il. Et sa compagne veille sur lui : "Elle est pneumologue. Je suis très surveillé. Elle me fait faire des bilans très régulièrement."

Après tant de confidences Guy Carlier a finalement conclu : "Je ne veux plus parler de ça". Voilà qui est clair !