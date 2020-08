Guy Carlier aminci et transformé : il se compare à... Céline Dion !

Le 26 juillet 2020, Guy Carlier faisait une apparition très remarquée sur Twitter. Le chroniqueur télé et radio, fan de football, dévoilait une photo de lui très aminci, pour ne pas dire ultra maigre. "D'accord, j'ai l'air con, mais je peux enfin mettre ce maillot de Monaco que m'avait offert Michel Hidalgo [qui a passé neuf saisons à Monaco, NDLR]", se réjouissait-il, précisant être passé d'un 4XL à un XL en un an.

Satisfait de lui-même après une longue bataille contre son surpoids - lui qui a perdu pas moins de 125 kilos grâce à "un bypass, une sleeve et des opérations de chirurgie esthétique nécessaires"- il a en revanche beaucoup inquiété sa communauté. Et, malgré un message pour rassurer, sa nouvelle silhouette a continué de faire jaser.

Alors, histoire d'ironiser sur la situation, il s'est fendu d'un nouveau tweet ce mardi 4 août 2020. "Merde, j'ai encore maigri !", a-t-il écrit en légende d'une photo... de Céline Dion ! Et pour cause, la célèbre diva a elle aussi été longtemps le centre de l'attention en raison de sa perte de poids.

Cette étonnante comparaison a rapidement amusé les internautes, malgré quelques détracteurs qui n'ont vraisemblablement pas compris son humour. "Ce n'est pas très classe de se moquer des personnes maigres. On peut maigrir pour différentes raisons, ne pas arriver à regrossir et en souffrir vous savez...", lui a-t-on notamment répondu. Ni une, ni deux, Guy Carlier l'a recadré avec le franc-parler qu'on lui connaît : "J'espère que c'est du second degré et que vous faites semblant de ne pas comprendre que c'est de moi que je me moque. Ça s'appelle de l'autodérision mais si vous êtes au premier degré ça s'appelle de la connerie pure".