Guy Carlier, 125 kilos en moins : photo impressionnante de sa transformation

La question du poids a toujours été un sujet fâcheux pour Guy Carlier. Pendant de très nombreuses années, le chroniqueur de 71 ans a souffert de boulimie, ce qui l'a amené à atteindre les 251 kilos. Après avoir vécu plusieurs humiliations personnelles et se sentant de plus en plus incapable de mener sa vie comme il le voudrait, il a pris la décision d'y remédier. Pour Télé Star, en 2019, il racontait : "J'ai fait un chemin psychologique et chirurgical : un bypass, une sleeve et des opérations de chirurgie esthétique nécessaires. Quand on perd autant de poids, on a beaucoup de peau qui pend. On m'a mis des genoux en titane, car je n'avais plus de cartilage. (...) Je me considérais comme un monstre. J'avais l'impression d'être un tordu. J'étais dans le mensonge, la solitude, la culpabilité et la honte."

Une période douloureuse qui semble être enfin derrière lui.