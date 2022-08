Guy Carlier, sa relation très compliquée avec son fils Carlito : le Youtubeur vide son sac

Tout le monde n'a pas la chance de bien s'entendre avec ses parents, dans le monde du show business tout particulièrement. Raphaël Carlier le sait bien puisqu'il est exactement dans cette situation. Le célèbre Youtubeur du duo McFly & Carlito est le fils de Guy Carlier, auteur et chroniqueur, et il n'a jamais caché à quel point leur relation était complexe.

En cause ? La célébrité de son papa et la maladie dont Guy Carlier souffrait quand il était plus jeune et qui a, d'après lui, bousillé les liens père-fils : "Quand j'étais gamin, il pesait 250 kilos. Ce n'est même pas concevable pour le cerveau humain. L'obésité morbide, c'est terrible, ça m'a marqué. J'avais peur pour lui, à tout moment, son coeur, ses genoux, tout pouvait lâcher. Et d'ailleurs, ses genoux ont fini par céder. [...] Je lui en voulais un peu de ne pas réagir."

Désormais délesté de plusieurs dizaines de kilos, Guy Carlier a changé d'apparence et a, a priori, atteint l'objectif que son fils Raphaël voulait qu'il atteigne. Mais cela n'avait pas suffi à apaiser les tensions et les rancoeurs : "Il m'a connu à la pire époque niveau boulimie. Quand c'est comme ça, tu n'as plus de vie de famille, ta femme te surprend à voler la nuit dans le frigo, ce sont des trucs immondes. J'ai infligé ça à Raphy, je sais qu'il m'en veut" déclarait encore Guy Carlier au Parisien au mois de janvier. Mais contre toute attente le 31 juillet dernier, Carlito a fait un pas vers son père.

Dans un long message publié sur Twitter, Raphaël Carlito est revenu sur les liens qui les unissent et les problèmes qui jalonnent leur relation père-fils : "Il y a une zone grise. Une zone où les choses ne sont ni terribles ni géniales. [...] Je déteste cette zone plus que je déteste ma relation avec mon père. Je déteste le fait d'avoir mis tellement de temps à comprendre, je déteste le fait que personne ne m'ait aidé plus tôt à analyser la situation, à mettre le doigt dessus. Mon frère et ma mère m'ont beaucoup soulagé c'est vrai, mais il me semble qu'ils avançaient dans la même grisaille, voire plus encore."