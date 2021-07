Mcfly et Carlito, leur pari avec Emmanuel Macron : un 14 juillet bel et bien dans les airs

Entre le duo de Youtubeurs McFly et Carlito et le gouvernement, cela devient une vraie histoire sérieuse. En effet, après avoir réalisé un clip, exigé par Emmanuel Macron en personne, sur les gestes barrières puis un concours d'anecdotes avec le président de la République, il semblerait que les deux compères se préparent actuellement à un projet d'envergure. Suite à leur précédente vidéo avec le chef du gouvernement français, les deux vidéastes avaient demandé de pouvoir faire partie du cortège aérien pour le 14 juillet 2021. Un souhait qui a été accepté.

Et comme promis par Emmanuel Macron, David Coscas et Raphaël Carlier (de leurs vrais noms, ndlr) vont effectivement voler dans les airs aux côtés des pilotes de l'Armée de l'Air. Depuis plusieurs semaines, ces derniers sont en pleine préparation. Car un tel événement ne s'organise pas à la légère... Ces derniers ont d'ores et déjà réalisé un premier vol d'essai sur la base aérienne de Cazaux (en Gironde). Il y a quelques jours seulement, les deux amis avaient d'ailleurs publié en story Instagram une photo d'un champ d'aviation. De quoi rassurer leurs fans quant à leur sérieux.

Carlito déteste l'avion

Après une série d'examens, McFly et Carlito ont donc été jugés aptes à participer au défilé du 14 juillet. Et d'après le Parisien, ils sont très heureux à l'idée de vivre une telle expérience. "Ils sont géniaux et ne demandent qu'à nous apprendre, à partager leur métier", a partagé l'équipe militaire au journal. Toutefois, malgré un entraînement titanesque, la sécurité des deux Youtubeurs reste une priorité. À ce sujet, le Parisien explique que Carlito rentre "tout pile dans le siège éjectable". Seule ombre au tableau pour l'époux d'Erika Fleury, il n'est pas un très grand fan de l'avion. Mais ceci étant dit, cela ne lui empêche pas de réaliser le défi du président. Bien au contraire !

Prochaine étape : la Fête nationale. Le jour J, ces derniers seront cette fois à Villacoublay, dans les Yvelines, où ils pourront rencontrer et discuter avec les pilotes à propos des normes de sécurité. Dès lors, ils s'installeront chacun à bord d'un Alpha Jet et voleront à travers les airs pour faire de cette édition du 14 juillet, un souvenir inoubliable.

Reste maintenant à savoir si Emmanuel Macron posera un portrait de McFly et Carlito lors de sa prochaine allocution, peut-être lors de celle qui est prévue demain à 20h ? Pas certain puisque les thématiques abordées seront lourdes. Variant Delta, retraites...