Jérémy Frérot : Le mari de Laure Manaudou change radicalement de tête, le résultat en photo !

Avec l'arrivée de l'été,Jérémy Frérot a voulu s'offrir un vent de fraîcheur. S'il a toute la brise qu'il lui faut dans les Landes où il s'est installé avec sa femme Laure Manaudou et leurs enfants, c'est d'un point de vue capillaire que l'artiste de 32 ans a opté pour du changement. Fini la coupe loose, les cheveux en bataille... Jérémy Frérot a fait un petit tour par la case coiffeur pour passer à la coupe courte. Il en a dévoilé le résultat sur les réseaux sociaux ce jeudi 12 mai. Et autant dire que ce changement radical n'a pas plu à tout le monde.

Si certains internautes ont affirmé aimer ce nouveau look, d'autres ne se sont pas montrés très emballés : "Oh non. Je n'aime pas vraiment. Je te préférais tellement avec tes cheveux longs", "Ah non ! Pas les cheveux courts !", "Pas évident de vous reconnaître", "Je ne vous ai pas reconnu", "Ça fait tout bizarre". Des commentaires auxquels Jérémy Frérot n'a pas prêté attention. Tant qu'il plaît à sa femme Laure Manaudou, c'est tout ce qui compte.