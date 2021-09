Jérémy Frérot : Son frère Lucas, l'autre beau gosse sportif de la famille

Le 12 juin dernier, dans l'émission Duos Mystère diffusée sur TF1, la France a fait la connaissance du frère de Jérémy Frérot. La complicité des deux hommes a fait sourire des milliers de téléspectateurs. Ils partagent les mêmes passions pour le sport, que le cadet continue de pratiquer régulièrement.

"Tout ce que j'ai fait jusqu'à mes 20 ans était tourné autour du sport, jusqu'aux voyages, et aussi les études, puisque je suis allé en STAPS. Avec mon frère Lucas, on s'est spécialisé dans le judo et le surf", expliquait Jérémy Frérot au Magazine L'Équipe en mars dernier. Au judo, Lucas a connu le haut niveau, atteignant notamment les demi-finales des championnats de France cadet, junior et senior en 2009, 2011, 2012 et 2013.

Lucas a également conservé sa passion pour le surf, une discipline qu'il enseigne dans leur région natale des Landes.