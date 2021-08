Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Leur fils Lou (4 ans), adorable graine de surfeur

Il ne se confronte pas encore aux eaux parfois agitées de l'océan Atlantique, surtout lorsque l'on descend vers le pays basque, mais Lou (4 ans) fait ses premiers pas de surfeur dans la piscine de la maison familiale (située dans le bassin d'Arcachon).

Ebahie devant les activités de son fils, sa "vie", Laure Manaudou en montre certaines avec sa communauté de fans. L'ancienne nageuse de 34 ans compte plus de 150 000 abonnés sur sa page Instagram, autant de personnes avec qui elle partage de plus en plus de sa vie privée, elle qui est pourtant si réservée.

C'est ainsi que samedi 14 août 2021, la femme de Jérémy Fréroy a publié une nouvelle image de leur fils de 4 ans dans sa story. Lou y apparaît sur une planche de surf, toujours photographié de dos pour ne pas dévoiler son visage que ses parents préservent avec la plus grande précaution. Laure Manaudou a apposé un tendre petit coeur rouge sur son image (à découvrir dans notre diaporama).

Ceux qui suivent les aventures de Laure Manaudou et Jérémy Frérot sur Instagram ont forcément dû constater que le surf tient une place importante dans leur vie, et plus globalement la mer. Ce n'est pas pour rien que le chanteur de 31 ans a un titre baptisé J'ai la Mer sur son dernier album Meilleure vie sorti en février dernier. "J'ai la mer au-dessus de mon âme, J'ai la mer au-dessus de mes pensées, J'ai la mer au-dessus de mes drames, N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester", chante-t-il notamment dans le refrain de ce titre qui rencontre un franc succès, comme le reste de l'album. Jérémy Frérot défend actuellement ses chansons devant le public, il est en tournée.