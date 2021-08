Laure Manaudou se ressource avec son fils Lou : virée en mer avec "l'amour de sa vie"

Cernes, larmes, fatigue... Laure Manaudou n'a rien caché de ses difficultés après la naissance de son troisième enfant. Elle retrouve la forme en vacances, avec son fils cadet, Lou. L'ex-nageuse de 34 ans a publié de nouvelles photos du petit garçon, "l'amour de [sa] vie".

Laure Manaudou compte plus de 155 000 abonnés sur Instagram. 155 000 internautes qu'elle avait virtuellement conviés en Espagne, pour des vacances en pleine nature avec son chéri Jérémy Frérot, Laury Thilleman et Juan Arbelaez, et avec qui elle partage de nouvelles photos estivales ! Sans préciser où elle se trouve (probablement chez elle, dans le bassin d'Arcachon), Laure Manaudou a posté les clichés d'une balade en bateau dans sa story du mardi 10 août 2021. Son fils Lou (4 ans), qui était également de la partie, apparaît sur les images (à voir dans le diaporama).

"L'amour de ma vie", écrit simplement sa maman sur sa publication consacrée au petit Lou, prenant le soleil en short rayé blanc et jaune. Aucun signe de présence de son papa, Jérémy Frérot. Le chanteur est actuellement en tournée s'est produit lundi soir (9 août 2021) à Vieux-Boucau, dans les Landes.

Laure Manaudou et Jérémy Frérot sont en couple depuis 2015. Ils se sont mariés le 12 mai 2018 et sont parents de deux enfants, deux garçons de 4 ans et 8 mois. L'ex-reine des bassins a aussi une fille, Manon (11 ans), née de sa précédente relation avec l'ancien nageur Frédérick Bousquet.

Avant ses vacances, Laure Manaudou avait évoqué son état de fatigue après la naissance de son troisième enfant. "Ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Je n'en aurai pas quatre. Mon boulot, c'est mère au foyer ! Franchement, je trouve ça plus dur qu'une carrière sportive. Je ne m'attendais pas à autant de chamboulements", avait-elle confié au Parisien lors de sa venue à Roland-Garros. Lou a également perçu des signes sur le visage de sa maman et l'avait gentiment taquinée.

Malgré la fatigue, Laure Manaudou est une maman comblée et une femme amoureuse ! Elle a récemment adressé une timide déclaration à Jérémy Frérot lors de leur road trip en Galice. "À la vie, à l'amour", avait-elle commenté sur une photo de l'artiste postée dans sa story.