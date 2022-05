Léolia Jeanjean : Révélation à Roland-Garros, elle a connu l'oubli et les années au RSA

Roland-Garros nous offre souvent de belles histoires et cette année, il se pourrait bien que ce soit le cas pour Léolia Jeanjean. La jeune française de 26 ans va tenter d'imiter ses illustres prédécesseurs, à l'image d'Hugo Gaston, qui se sont fait un nom auprès du public français en réussissant des exploits dans le tournoi du Grand Chelem parisien. Pourtant, tout semblait simple pour la montpelliéraine lorsqu'elle était plus jeune. Considérée comme l'un des plus grands talents mondiaux, elle est présentée comme le futur du tennis français. Malheureusement, une grave blessure va tout changer.

Lorsqu'elle à 14 ans, Léolia Jeanjean va être victime d'une triple luxation de la rotule, elle est littéralement lâchée par la Fédération française de tennis (FFT) et ses sponsors, comme l'explique un reportage tourné pour France 2. La jeune sportive tombe dans l'oubli alors qu'elle pensait déjà devenir l'une des futures stars de son sport. "Tout s'est arrêté brutalement et je l'ai mal vécu. J'étais un peu perdue, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie", raconte-t-elle aujourd'hui. Elle décide finalement de s'envoler pour les États-Unis et l'université de Lynn en Floride.

Diplômée en finance, elle décide finalement de tenter sa chance dans le tennis, avec pour objectif d'intégrer le top 100 mondial. "Je vivais avec le RSA (Revenu de solidarité active) et les APL (Aide personnalisée au logement) et je ne vivais pas au jour le jour, mais semaine après semaine. Je mettais tous les sous que j'avais pour aller faire une semaine de tournoi et si ça se passait bien ça me payait une autre semaine, si ça se passait mal, j'allais pas jouer pendant deux mois parce que financièrement c'était impossible", se souvient-elle. Une période délicate, mais formatrice pour celle qui affrontera la tchèque et tête de série numéro 8, Karolina Pliskova demain. "J'ai repris avec le couteau entre les dents", conclut Léolia Jeanjean.

Un parcours de vie pas comme les autres pour la jeune joueuse française, qui a dû affronter des épreuves difficiles pour en arriver là aujourd'hui.