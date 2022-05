Jamel Debbouze et son fils Léon aux côtés de Marc Ladreit de Lacharrière pour le show Mbappé !

C'était un match à ne pas rater pour les amoureux du Paris Saint-Germain. Après des mois et des mois d'attente, de tergiversations et de rebondissements dans tous les sens, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au PSG. Un véritable camouflet pour le Real Madrid de Karim Benzema, qui avait bon espoir d'attirer la star des Bleus l'an prochain. Avant la rencontre, le joueur de 23 ans est venu annoncer la bonne nouvelle à son public, ce qui a provoqué une liesse générale, avant de le voir réussir un triplé pendant la rencontre. Une soirée parfaite et magique comme seul le Parc des Princes peut offrir et pendant laquelle on a encore vu un défilé de célébrités dans les tribunes.

Habitué de l'enceinte parisienne, l'humoriste et acteur Jamel Debbouze ne pouvait pas manquer le dernier rendez-vous de la saison de son équipe de coeur. Le compagnon de Mélissa Theuriau avait décidé de venir au stade accompagné et il semblerait bien que son fils Léon (13 ans) soit lui aussi un fervent supporter du PSG. Casquette sur la tête et veste beige sur chemise bleue, l'humoriste avait fait le choix de la sobriété pour assister à la dernière des coéquipiers de Messi et Neymar, tandis que son fils avait sorti le sweat à capuche rose aux couleurs du club parisien.

Du beau monde dans les tribunes

Le père et le fils n'étaient pas venus seuls puisqu'à leurs côtés, on a pu apercevoir l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière. Le dirigeant de 81 ans est un connaisseur de footballeur et surtout un bon ami de Jamel Debbouze puisqu'on a pu les apercevoir ensemble un juin dernier lors du tournoi de Roland Garros. Très complices, ils étaient venus assister au tournoi du Grand Chelem en compagnie de Patrick Bruel. Samedi soir, ils étaient ensemble pour assister à la belle victoire 5 à 0 des Parisiens. Devant eux, on a pu apercevoir Anne Marivin, venue au Parc des Princes avec son fils Léonard.

Une soirée de rêve pour les supporters parisiens, qui ont pu fêter la prolongation de leur idole dans un stade une nouvelle fois rempli de stars !