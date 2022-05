Kylian Mbappé en partance de Paris ? Géraldine Maillet pas de cet avis, elle tente le tout pour le tout !

C'est un feuilleton qui dure depuis des mois et le dénouement n'a jamais semblé aussi proche. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, au même moment que Neymar, Kylian Mbappé aura marqué l'histoire du club de la capitale. Devenu le meilleur joueur de l'équipe cette année, et ce malgré l'arrivée de la légende Lionel Messi, le le footballeur de 23 ans n'a toujours pas prolongé son contrat. Très attiré par l'intérêt que lui porte le Real Madrid, où il pourrait retrouver son grand copain Karim Benzema, le champion du monde n'a toujours pas annoncé son choix.

S'il semble avoir trouvé l'amour à Paris avec Emma Smet, Kylian Mbappé va peut-être quitter la France pour l'Espagne, ce qui laisserait les supporters parisiens orphelins de leur meilleur joueur. Une situation qui déplaît à beaucoup d'entre eux et notamment à Géraldine Maillet. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste, en couple depuis des années avec le journaliste sportif Daniel Riolo, est une passionnée de football et principalement du PSG. Visiblement, le suspense autour de l'avenir de la star des Bleus la passionne aussi et elle n'a pas hésité à l'interpeller sur les réseaux sociaux.

Madrid c'est très beau mais Paris c'est mieux non Kylian Mbappé ?

Suivie par plus de 170 000 abonnés sur Instagram, celle qui s'est violemment embrouillée avec Cyril Hanouna a profité de son week-end pour se rendre à Madrid, où elle a pu visiter la ville et notamment le Palais Royal. Elle a publié des photos de ce beau voyage pendant lequel elle portait une veste aux couleurs du PSG. "Madrid c'est très beau mais Paris c'est mieux non Kylian Mbappé ?", ajoute-t-elle en commentaire de ses photos. Une petite initiative décalée pour faire pencher la balance en faveur de son club de coeur et qui a fait réagir les stars. Ces collègues de TPMP, Bernard Montiel et Emilie Lopez ont commenté la publication, tout comme la nouvelle Miss France, Diane Leyre.