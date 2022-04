Géraldine Maillet : Qui est sa jolie fille Mathilde qui lui ressemble tant ?

Géraldine Maillet s'est récemment retrouvée dans un échange virulent avec Cyril Hanouna, dans Touche pas à mon poste. Si ces clashs ne sont pas anodins dans l'émission de C8, ce dernier, de part sa violence, a néanmoins fait beaucoup jaser. Si les deux protagonistes se sont néanmoins depuis réconciliés, Daniel Riolo, son compagnon, a été quelque peu affecté. "Cyril est un type que j'aime bien, mais pour la première fois, ça m'a fait du mal à titre personnel...", a fait savoir le journaliste sportif à TV Magazine. On ignore si sa fille, Mathilde, a elle aussi été aussi touchée par cette polémique, elle qui est si présente dans la vie de sa maman. Mais au fait qui est Mathilde, la fille de Géraldine Maillet qui lui ressemble tant ?

Si Géraldine Maillet est plutôt discrète sur sa vie personnelle, elle a néanmoins déjà évoqué sa fille publiquement. Notamment au moment de la crise sanitaire, qui a fait souffrir de nombreux étudiants. "Elle va avoir 18 ans et j'ai très envie qu'elle se fasse vacciner parce que je considère que ma fille est à gros risques, parce qu'elle va sortir, elle va aller en boîte de nuit, elle va voir des amis, elle va aller dans les bars...", a-t-elle fait savoir. Mathilde semble déjà avoir été touchée par la fibre artistique de sa mère romancière et réalisatrice puisqu'elle s'est déjà prêtée à la comédie.

Star d'un clip

En effet, si son compte Instagram est privé, – mais suivi par Joy Hallyday – la fille de Géraldine Maillet a néanmoins laissé accès à un lien YouTube qui dirige vers le clip Désamour de l'artiste Clarika. Mathilde y est l'actrice principale jouant une jeune femme amoureuse. Et il n'y a pas de doute, c'est bien la fille de Géraldine Maillet à laquelle elle ressemble énormément. Si la compagne de Daniel Riolo, qui n'est pas le papa de sa fille, est très discrète elle a néanmoins déjà partagé quelques clichés en compagnie de Mathilde. On les retrouvait ainsi ensemble avec la mère et la grand-mère de la scénariste de 50 ans pour un anniversaire familial. Les différentes générations de femmes du clan Maillet étaient de sortie.