Géraldine Maillet clashée par Cyril Hanouna : son compagnon Daniel Riolo en a souffert

Les clashs sont fréquents dans Touche pas à mon poste. Quand ces derniers n'ont pas lieu entre des invités - Fabrice Di Vizio par exemple - et les chroniqueurs, ce sont les membres de l'équipe eux-mêmes qui se prennent la tête. Jeudi 31 mars, Cyril Hanouna et Géraldine Maillet étaient concernés. S'ils se sont réconciliés depuis, la querelle a laissé quelques traces. Notamment du côté des proches de Géraldine Maillet, dont Daniel Riolo, son compagnon. Invité à intervenir dans un portrait consacré à sa chérie dans TV Mag, le journaliste sportif a donné son avis sur la séquence choc : "Cyril est un type que j'aime bien, a-t-il indiqué. Mais pour la première fois, ça m'a fait du mal à titre personnel..." S'il n'est pas entré dans les détails, difficile pour lui de ne pas ressentir de compassion et de peine à l'égard de sa compagne en découvrant les images.

Jeudi 31 mars, Cyril Hanouna, agacé par le côté "donneuse de leçons" de Géraldine Maillet, confiait son ras-le-bol à la chroniqueuse concernant le thème de la politique : "Respectez un peu les Français. Laissez-moi parler, vous êtes insupportable ! Les Français, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas comme vous avec un salaire confortable, avec une très belle vie..." Vexée, Géraldine Maillet, à deux doigts de quitter le plateau, avait répondu : "Vous ne connaissez pas ma vie ! J'ai 50 ans, vous ne savez pas ce que j'ai fait avant, vous ne connaissez pas mon parcours. Qu'est-ce que vous connaissez à ma vie ?!"

Le lendemain, les esprits étaient bien moins échauffés et Cyril Hanouna et Géraldine Maillet ont pu s'expliquer, toujours en direct. La chroniqueuse avait fait savoir à quel point elle avait été blessée par les mots de son patron : "J'ai trouvé que c'était très pénible, très désagréable, très violent, très agressif. Je ne suis pas du tout une victime ni une diva, juste une chroniqueuse, je suis là pour donner mon avis. Je n'ai pas dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Je n'ai pas du tout senti la famille de votre côté, j'ai trouvé qu'il y avait un côté harcèlement presque moral, un peu d'acharnement. (...) Il n'y avait pas de vanne hier, ce n'était qu'agressif." Les choses mises à plat, Cyril Hanouna et Géraldine Maillet se sont finalement réconciliés par le biais d'une accolade et aucun avis de tempête n'est venu assombrir le ciel de leur relation depuis.