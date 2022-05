Diaporama : Kylian Mbappé en partance de Paris ? Géraldine Maillet pas de cet avis, elle tente le tout pour le tout !

Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) : Match Ligue 1 Uber Eats PSG Vs Lens au parc des princes à Paris © Aurelien Morissard / Panoramic / Bestimage

Exclusif - Géraldine Maillet - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 4 mai 2022 © Jack Tribeca / Bestimage

Géraldine Maillet et son compagnon Daniel Riolo - Lancement du jeu vidéo de football FIFA 18 (FIFA 2018) à l'établissement public de coopération culturelle parisien "CentQuatre" à Paris, France, le 25 septembre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage

Exclusif - Géraldine Maillet - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 5 mai 2022 © Jack Tribeca / Bestimage

Géraldine Maillet et son compagnon Daniel Riolo - Les célébrités dans les tribunes des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2019 à Paris, France, le 29 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage

Exclusif - Géraldine Maillet et son compagnon Daniel Riolo - Soirée Hommage à Jean-Pierre Bacri au Ground Control Gare de Lyon à Paris à l'occasion de la sortie de "Jean-Pierre Bacri, le Bougon Gentilhomme" de V.Bénaïm et S.Freeman publié aux éditions de L'Archipel le 4 février 2022. © Cédric Perrin / Bestimage

Kylian Mbappe avec son frère Ethan et son père Wilfried au photocall de la 28ème cérémonie des trophées UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) au Pavillon d'Armenonville à Paris, France, le 19 mai 2019.

Daniel Riolo et sa compagne Géraldine Maillet - People en tribune lors de la rencontre de football Paris Saint Germain PSG contre Clermont (4-0) au Parc des Princes à Paris le 11 septembre 2021

16 / 16

Géraldine Maillet et son compagnon Daniel Riolo - Finale du tournoi de tennis "Rolex Paris Masters" entre Novak Djokovic et Karen Khachanov à l'AccorHotels Arena à Paris, le dimanche 4 novembre 2018. Karen Khachanov a remporté la victoire face à Novak Djokovic (7-5, 6-4) et s'est offert son premier Masters 1000. © Veeren-Perusseau/Bestimage