Marc Ladreit de Lacharrière et Jamel Debbouze complices à Roland Garros

Chaque année, c'est le grand ballet des célébrités en tribunes de Roland Garros. De Mel Gibson à Nathalie Péchalat en passant par Marc Ladreit de Lacharrière, les plus grandes personnalités françaises et internationales se sont retrouvées le samedi 12 juin 2021 sur le court Philippe-Chatrier pour une finale d'exception. Le tournoi français sur terre battue a vu la Tchèque Barbora Krejčíková remporter sa première coupe face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.

L'homme d'affaires français et patron de Fimalac n'aurait raté cette finale d'exception pour rien au monde. Marc Ladreit de Lacharrière avait une place de choix près du court, où il était assis au plus près de ses amis, Jamel Debbouze et Patrick Bruel. Une sortie chaleureuse pour cette bande d'amis, entre fous rires, larges sourires et discussions joyeuses sous un grand soleil.

Jamel Debbouze et Marc Ladreit de Lacharrière continuent d'alimenter leur belle amitié. L'humoriste et le philanthrope unissent leurs forces et leur complicité depuis neuf années déjà pour le Trophée d'Impro Culture & Diversité, qui permet à des collégiens issus de tous milieux de découvrir le théâtre à travers l'improvisation, véritable facteur d'intégration. Président de la Fondation Culture & Diversité, Marc Ladreit de Lacharrière est un homme de culture.

Le philanthrope a signé un accord historique avec le musée du quai Branly - Jacques Chirac pour la donation de sa collection d'arts premiers au musée. Évalué à 52 millions d'euros, le don de Marc Ladreit de Lacharrière est le legs le plus important d'oeuvres d'art africaines et océaniennes depuis 1945.