Musée du quai Branly-Jacques Chirac : les académiciens découvrent la galerie Marc Ladreit de Lacharrière

En signant cet accord historique en décembre 2019, Marc Ladret de Lacharrière confirmait la donation de sa collection d'arts premiers au musée. Lors de son officialisation le 15 février 2020, Marc Ladreit de Lacharrière avait par ailleurs fait savoir qu'il n'avait pas souhaité bénéficier des déductions fiscales en vigueur dans le cadre de cette donation. Évaluée à 52 millions d'euros, la donation que Marc Ladreit de Lacharrière est la plus importante donation d'oeuvres d'art africaines et océaniennes depuis 1945. Les oeuvres de la donation seront présentées dans un espace qui leur sera dédié au sein du musée, aménagé par l'architecte Jean Nouvel et qui sera ouvert au public au cours du quatrième trimestre 2020.