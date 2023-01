Starmania : Succès fou pour le retour de l'opéra-rock... malgré l'énorme risque financier qu'il représente !

Pari risqué... mais pari réussi pour l'équipe de la nouvelle version de Starmania. Fin 2022, l'opéra-rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon en 1979 a sonné l'alerte d'un retour sublime. Et on peut dire que le public est au rendez-vous. Lancée il y a trois mois à peine, après avoir été reporté à cause de la pandémie de Covid-19, la comédie musicale a déjà donné sa 100e, comme l'évoque Marc Ladreit de Lacharrière dans les colonnes du journal Le Figaro.

"Plus de 300 000 spectateurs en trois mois, une jauge pratiquement pleine tous les soirs, c'est du jamais-vu depuis bien longtemps pour une création française, précise le PDG de Fimalac Entertainment. Nous avons déjà vendu plus de 650 000 billets et allons partir en province avec un retour prévu à Paris cet automne et une tournée dans des pays francophones, comme la Suisse, la Belgique, le Canada." Véritable monument du patrimoine français, les aventures de Johnny Rockfort, de la serveuse automate, de Cristal et de Zéro Janvier sont donc prêtes à résonner à l'internationale.

Il nous faudra atteindre 1 million de spectateurs pour amortir les investissements de départ

Le public aurait dû retrouver tous les titres emblématiques de Starmania bien plus tôt, sur scène, puisque ce retour était programmé, initialement, pour le mois de septembre 2020. Mais parfois, la patience est une vertu qui mérite d'être usée. L'opéra-rock, mis en scène par Thomas Jolly, chorégraphié par Sidi Larbi Cherkaoui et Kevin Vivès, est un franc succès qui n'a pas fini de faire parler de lui. Si les tickets se vendent en masse, l'élaboration du show a cependant été un véritable risque financier pour Marc Ladreit de Lacharrière, qui a encore besoin de poursuivre l'expérience plus loin avant de rentrer dans ses frais.

"C'est un engagement financier hors norme puisque le budget final de préproduction est de 11 millions d'euros, assure-t-il. Chaque soir, 140 personnes sont nécessaires pour réaliser le show. Compte tenu du prix du billet, que nous avons voulu le moins élevé possible, il nous faudra atteindre 1 million de spectateurs pour amortir les investissements de départ." "Nous les aurons", conclut-il, confiant. Si vous n'avez pas encore assisté à cette incroyable version de Starmania, que vous n'avez pas encore chanté à l'unisson avec Côme, Alex Montembault et Maag... il est encore temps, en France comme ailleurs !

