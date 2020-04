Luc Plamondon et Starmania : Report du spectacle à cause du Covid-19

Alors que le gouvernement avait prévenu de l'interdiction de rassemblements jusque mi-juillet, plusieurs spectacles qui devaient se lancer entre la fin de l'été et le début de l'automne ont malgré tout d'ores et déjà été annulés ou reportés. C'est désormais le cas de la comédie musicale Starmania, qui devait faire son grand retour à la Seine Musicale.

"Compte-tenu des mesures gouvernementales contre le coronavirus, Fimalac Entertainment [propriété de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière, NDLR], société productrice de Starmania, se voit contrainte de reporter au 11 novembre 2021 le retour sur scène", selon son communiqué. Le spectacle avait été annoncé à partir 6 octobre 2020, avant une tournée des Zénith. "La crise sanitaire et le confinement ont fait subir à Starmania un retard significatif pour chacun des postes de création du spectacle : fin des castings, fabrication des décors et costumes... L'incertitude des semaines et des mois à venir ne permet pas à la production de réunir les équipes techniques et créatives, de déplacer les artistes pour organiser toutes les répétitions nécessaires à la tenue d'un si grand spectacle", selon la même source.

Pour rappel, créée le 10 avril 1979 au Palais des Congrès à Paris après un grand succès discographique, la comédie musicale Starmania a été reprise 10 ans plus tard dans la même salle enclenchant une deuxième carrière dans de nombreux pays. Le disque s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans sa version française. Il a fait connaître des artistes comme Fabienne Thibeault ou Maurane.

Ce nouveau Starmania bénéficiera d'un livret actualisé de Luc Plamondon, respectant toutefois l'histoire d'origine, celle d'une société prétendue parfaite mais qui n'apporte le bonheur ni aux privilégiés ni aux déshérités, selon la production.

Les modalités de report ou de remboursement des 100 000 billets déjà achetés seront indiquées prochainement.