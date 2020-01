Marc Ladreit de Lacharrière avec des ministres pour une grande journée

Marc Ladreit de Lacharrière est le président-directeur de Fimalac et président du jury du Prix du Livre d'économie. La présence de l'homme d'affaires de 79 ans était donc essentielle pour la 21e Journée du livre d'économie organisée au Centre Pierre-Mendès-France du ministre de l'Économie et des Finances le 18 décembre 2019. L'événement – qui s'est également déroulé en présence du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire et du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer – a été marqué par la remise de prix. Ceux-ci sont attribués à des ouvrages d'économie qui favorisent l'analyse et la réflexion économiques.

Organisée par l'association Lire l'économie, fondée et présidée par Luce Perrot, en partenariat avec le ministre de l'Économie et des Finances, la Journée du livre d'économie propose chaque année un temps d'échange et de réflexion autour d'un thème impactant les générations actuelles et futures.

Cette année encore, des lycéens venus de toute la France ont assisté aux interventions de nombreuses personnalités du monde économique, politique et universitaire autour du thème L'économie des villes de demain. La planète est en alerte rouge, les collectivités n'ont d'autres choix que de faire bouger les lignes et de se transformer, en tenant compte des impératifs environnementaux et du souhait des citoyens de vivre autrement. Les collectivités ont la responsabilité de mettre en oeuvre des solutions pour devenir des villes durables et intelligentes, tenant compte à la fois des transformations environnementales, qui ont une influence sur l'architecture, la santé des habitants... et des avancées numériques et technologiques qui sont utilisées en matière de mobilité, de connectivité, tout cela en respectant les libertés. Les transformations sociologiques ont également un impact sur les territoires. Comment les villes gèrent-elles les départs des citadins des grandes métropoles ? Que mettent en place les villes moyennes pour rendre leurs centres plus attractifs ?

Cette journée est également un moment littéraire, avec la remise du prix du Livre d'économie. Bruno Le Maire, est intervenu avec une allocution lors de la clôture de la journée. Le jury 2019, présidé Marc Ladreit de Lacharrière, composé de personnalités et de journalistes s'est réuni pour élire son lauréat parmi les trois finalistes. Le Prix du Livre d'économie 2019 a été décerné à Eric Chol et Gilles Fontaine pour leur ouvrage Il est midi à Pékin (Fayard).

L'an passé, Marc Ladreit de Lacharrière avait retrouvé Cyprien pour la 20e Journée du livre d'économie.