Marc Ladreit de Lacharrière, Jean-Jacques Annaud, Gérald Darmanin... Tous réunis un bel évènement

Du beau monde s'était donné rendez-vous le mercredi 2 novembre dernier. C'est au coeur de Paris, non loin du palais de l'Elysée où réside Emmanuel Macron, que Marc Ladreit de Lacharrière, homme d'affaires réputé et mécène, a invité plusieurs personnalités du monde des lettres, des arts et de la culture : le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin, le cinéaste Jean-Jacques Annaud, à qui l'on doit notamment Sept ans au Tibet, Le nom de la Rose et plus récemment Notre-Dame brûle avec Samuel Labarthe, ainsi qu'Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuelle de l'Académie française.

Les invités se sont réunis dans les magnifiques salons du Cercle de l'Union interalliée situés dans le 8e arrondissement de Paris, établissement dans lequel une tenue correcte est exigée (la cravate y est même obligatoire pour les hommes.) Tous ont donc redoublé d'élégance pour écouter le discours de Marc Ladreit de Lacharrière, président d'honneur de la revue des Deux mondes pour le grand retour des dîners du cercle attendus chaque année.

Autour d'un repas et d'une soirée auxquels a également assisté la réalisatrice Yamina Benguigui (qui a réalisé les films Soeurs ou encore Aïcha), tous ont échangé sur divers sujets et profité d'un dîner délicieux concocté par de grands chefs. Des débats culturels basés sur le partage et l'échange des principaux acteurs du monde du cinéma et des arts en général. Un événement grandiose que les personnes présentes ne sont pas près d'oublier !