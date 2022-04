Un flirt & une danse : Faustine Bollaert de retour, soirée "très importante" pour France 2

Ce mardi 26 février 2022, France 2 diffuse un deuxième numéro d'Un flirt & une danse, un programme de dating présenté par Faustine Bollaert. Face à elle et trois personnalités bien connues des Français, à savoir Sheila, Elodie Frégé et Agustin Galiana, plusieurs célibataires se lancent. Ils ont entre 23 et 80 ans et se rencontrent pour la toute première fois sur le plateau... pour une valse ou encore un slow. Vient alors la question cruciale de savoir s'ils ne partagent qu'une danse ou s'ils pourraient former un duo dans la vie. L'animatrice et les trois stars sont à l'affut de chaque geste, regard qui pourrait donner un indice sur la suite de l'histoire.

"La promesse, c'est une rencontre, avait déclaré Faustine Bollaert en janvier au Parisien, précisant qu'elle aurait aimé avoir une agence matrimoniale si elle n'avait pas été animatrice. Après, ce que les célibataires en font, ça leur appartient. Au mieux, ils rencontrent quelqu'un. Au pire, ils passent un bon moment." De son côté, Alexandra Redde, directrice des divertissements de France 2, avait évoqué l'idée de "continuer à faire rêver, être dans la vraie vie et raconter des belles histoires". Joli mix entre L'amour est dans le pré et Danse avec les stars, Un flirt et une danse est "plutôt une réalité dans la télé", nuançait-elle. Et de conclure : "Cette émission traduit surtout l'envie de toucher toutes les générations par la danse et l'amour."