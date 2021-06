Hugo Gaston : Encouragé par sa chérie Laetitia Espagnet à Roland-Garros

Toute de noir vêtue, masque compris, Laetitia avait tenté de se faire discrète ! Elle avait accessoirisée son look du jour d'un collier aux pendentifs "H&L", signifiant Hugo et Laetitia. La jolie brune étudiante en école de commerce a vibré pour Hugo Gaston et l'a certainement réconforté après cette élimination prématurée.

À l'automne 2020, Hugo avait réussi l'exploit de se hisser jusqu'en huitième de finale. Il avait alors affronté le redoutable Dominic Thiem. Le statut du Français a changé après cette révélation, comme son entraîneur Marc Barbier et lui le confiaient à L'Équipe en octobre dernier. Hugo Gaston a toujours pour objectif d'intégrer le Top 100 du classement ATP. Il est pour l'instant n°141 mondial.

Richard Gasquet, lui, poursuit son Roland-Garros ! Il affrontera le tenant du titre, Rafael Nadal, pour le deuxième tour. Un miracle est-il possible ? Empêchera-t-il l'Espagnol de prétendre à un 14e sacre (et cinquième consécutif) à Paris ? Réponse ce jeudi 3 juin !