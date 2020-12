Grégory Fitoussi : Vacances romantiques avec Elodie Frégé au Costa Rica !

Les vacances de Noël ne riment pas automatiquement avec des grelotements ou des températures hivernales. Pour Grégory Fitoussi, en tout cas, c'est le temps des copains et de l'aventure... sous un soleil de plomb. Comme l'a révélé le comédien sur son compte Instagram, le 10 décembre 2020, il a préféré s'envoler pour le Costa Rica plutôt que de dépérir en France, dans le froid et la maladie. Au programme : villa luxueuse, plage, coucher de soleil, visite aux primates du coin et longues balades romantiques à vélo avec sa grande complice, Elodie Frégé !

Décidément, ces deux-là sont devenus inséparables ! On dirait bien que Grégory Fitoussi et Elodie Frégé ne se lâchent plus depuis leur prestation sensuelle, très remarquée, sur le plateau de l'émission Allez viens je t'emmène... dans les années Carpentier, sur France 3 le vendredi 27 novembre 2020. Le duo de charme avait offert au public une chaleureuse performance, revisitant à leur sauce la douce Javanaise de Serge Gainsbourg, s'enlaçant tendrement, se susurrant des "nous nous aimions, le temps d'une chanson". De quoi laisser les téléspectateurs rêveurs, mais aussi de quoi leur laisser espérer le mieux pour nos deux artistes.