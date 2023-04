Grégory Fitoussi tourne la page Elodie Frégé : il officialise avec Laura, une ravissante brune !

Il aurait presque volé la vedette à son frère Mikaël et à Alain-Fabien Delon, deux des acteurs du film Jours Sauvages en salles le 19 avril prochain dont le réalisateur David Lanzmann offrait une avant-première le 3 avril dernier au cinéma Max Linder à Paris. Venu épauler l'équipe, Grégory Fitoussi était aussi très bien accompagné puisque c'est au bras d'une jolie brune chic et très élégante qu'il a fait son apparition sur le photocall de l'événement.

Cette femme n'est autre que sa nouvelle compagne. La belle répond au doux nom de Laura Mazzolo, elle est même à la tête d'une agence de communication spécialisée dans la restauration et l'hôtellerie de luxe. Laura a travaillé pour des marques prestigieuses telles que le magazine Lui, le restaurant Lapérouse (elle en est la directrice artistique à l'heure actuelle) ou encore Luxaviation et pour le grand groupe parisien Moma auquel les clubs 13, Noto et L'arc appartiennent. Outre l'expérience client exceptionnelle qu'elle apporte aux établissements, la jeune femme forme également des "Faces", genre d'ambassadeurs et représentants pour les maisons qui font appel à elle.

Laura Mazzolo est donc loin de l'univers du cinéma et de la télévision dans lequel Grégory Fitoussi évolue mais les tourtereaux se sont apparemment trouvés de nombreux autres points communs pour enfin s'afficher officiellement ensemble lors d'un événement public. Les circonstances de leur rencontre ne sont pas connues mais une chose est sûre, à voir l'acteur de 46 ans aussi souriant et à l'aise avec elle devant l'objectif, la page Elodie Frégé, avec qui la relation s'est terminée en 2021, est bel et bien tournée !

Les Fitoussi, comme les deux doigts de la main

Grégory et Mikaël sont très complices et se soutiennent quoi qu'il arrive. Il était donc évident que l'acteur soit présent pour l'avant-première du drame dans lequel son frère donne la réplique à Alain-Fabien Delon, Redouane Harjanne, Lola Aubrière, Marysole Fertard, Edson Anibal, Michaël Abiteboul et Caroline Ducey, entre autres. Toute l'équipe du film était d'ailleurs réunie pour cette projection exceptionnelle. Axelle Laffont avait aussi fait le déplacement avec son chéri Romain Sichez, tout comme l'actrice Caroline Proust. Un événement parfait pour que Grégory Fitoussi présente donc sa nouvelle amoureuse.