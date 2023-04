Axelle Laffont et son jeune et sexy compagnon Romain, Romane Serda... les people de sortie pour un bel événement

Toutes les marques s'y mettent : la mode éco-responsable. C'est le concept qu'a choisi de mettre en avant YourBond.shop, une nouvelle plateforme en ligne de mode durable. Pour en faire la promotion, un premier pop-up store baptisé Amäy a ouvert ses portes le 4 avril 2023 et pourra accueillir des clients jusqu'au 29 prochain à Paris dans le pop-up store Heureux les Curieux. Les créations de plus de 40 créateurs originaires de France, d'Espagne, du Pérou, du Mexique, de Colombie et du Panama y seront proposées tout le mois. Des vêtements, des chaussures, des bijoux ou encore des accessoires sont d'ores et déjà à retrouver dans l'espace de plus 100 mètres carrés dédié, tous composés de matières naturelles comme le coton, le lin, l'osier, mais aussi des tissus à base d'éléments marins ou végétaux comme le cactus.

Les people au rendez-vous

Lors de l'inauguration qui a eu lieu ce mardi, plusieurs personnalités ont fait le déplacement. On a en effet pu compter sur les présences de l'actrice Belge Natacha Amal, la comédienne de la série quotidienne Ici tout commence Florence Coste, Axelle Laffont et son jeune compagnon Romain Sichez, Romane Serda, Fanny Valette, Alix Bénézech, la journaliste Laurence Roustandjee, les anciennes stars de Plus belle la vie Léa François et Élodie Varlet ou encore la comédienne Emmanuelle Boidron. (Voir notre diaporama).

Ce fut alors une belle occasion pour la fondatrice de YourBond.shop, Marialicia Le Cossec, de sensibiliser ses clients à son approche de la mode éco-responsable. Cette entrepreneuse franco-vénézuélienne de 36 ans, souhaite avec sa start-up spécialisée dans la mode lancer des plateformes qui facilitent la commercialisation nationale et internationale des marques de mode durable.