Axelle Laffont radieuse : rare apparition avec son jeune amoureux, le sexy Romain

Pour vivre heureux, vivons cachés : voilà qui pourrait décrire l'histoire d'amour entre Axelle Laffont et le beau Romain Sichez ! Très discrets depuis l'officialisation de leur couple pendant l'été 2021, le couple préfère vivre sa romance à l'ombre des médias. Mais cela ne les a pas empêché de s'offrir une rare sortie à deux ce mardi après-midi : soudés et complices, ils ont en effet assisté aux matchs du Rolex Paris Masters, prestigieux tournoi de tennis parisien.

Et notamment à celui qui opposait l'ex-n°1 mondial Novak Djokovic et le jeune Franco-américain Maxime Cressy, qui s'est logiquement conclu par une victoire serrée du Serbe. Au plus grand désespoir du couple, et particulièrement de Romain Sichez, pas uniquement présent à Paris pour le plaisir : depuis plusieurs mois désormais, il coache mentalement celui qui a pris la décision de représenter les Etats-Unis mais qui n'a pas réussi l'exploit de battre "Nole", invaincu depuis deux ans à Paris.

Une petite déception, donc, qui n'a cependant pas entaché leur plaisir d'être présents et qui a permis à leurs fans de voir qu'après plus d'un an d'amour, tous les deux sont toujours aussi proches malgré des métiers prenants et une grande différence d'âge : Axelle Laffont a 52 ans et son beau sportif seulement 32 ! Un détail pour l'humoriste, qui avait déjà abordé le sujet.

Vingt ans d'écart... mais beaucoup d'amour !

"C'est encore choquant qu'une femme sorte avec un homme plus jeune... Il n'y a qu'à voir ce que Brigitte Macron a pris dans la figure !", s'était-elle révoltée dans Madame Figaro en 2018. Avant de poursuivre : "Personnellement, je trouve ça sublime. Ça laisse un espoir aux femmes, car on est tellement mises au placard passé 40, ou peut-être 50 ans, maintenant. Alors que c'est justement à cet âge-là qu'on a le plus envie d'exister : on est à la fois fortes – grâce à une grande assise dans la vie – et ultrafragiles, à cause des épreuves vécues."

Une expérience qui lui était déjà arrivée avec son ex-compagnon, l'ancien participant de Secret Story Cyril Paglino, de 16 ans son cadet, et qu'elle adore. "Quand je me suis séparée du père de ma fille, qui pour le coup était plus vieux que moi [Serge Hazanavicius, ndlr], je me suis fait draguer, à ma grande surprise, par des garçons de moins de 30 ans. Et honnêtement, ce n'était pas du tout un truc qui m'attirait spécialement. Il se trouve qu'à un moment, tu te dis, quitte à vivre des expériences, je vais aussi vivre celle-là. Et un jour, je suis tombée amoureuse. C'était complètement par hasard", avait-elle raconté. En tout cas avec Romain, l'histoire semble particulièrement jolie...