Axelle Laffont en couple : elle officialise avec un jeune sportif

En commentaire, les abonnés d'Axelle ont évidemment réagi. "Ah... bah voilà une brochette qu'elle est belle", a par exemple écrit Sandra Lou. "Canons", ajoute Vahina Giocante. Plus globalement, une avalanche d'emojis de coeurs rouges et de flammes s'est abattue sur le compte Instagram de la comédienne. Les internautes sont sous le charme du couple !

Axelle Laffont a vraisemblablement un penchant pour les hommes plus jeunes qu'elle. Avant de rencontrer Romain Sichez, elle a vécu une longue relation avec un ex de 16 ans plus jeune. "Je connais bien le sujet, nous avait-elle expliqué lors de la sortie du film MILF. Quand je me suis séparée du père de ma fille, qui pour le coup était plus vieux que moi, je me suis fait draguer, à ma grande surprise, par des garçons de moins de 30 ans. Et honnêtement, ce n'était pas du tout un truc qui m'attirait spécialement. Il se trouve qu'à un moment, tu te dis, quitte à vivre des expériences, je vais aussi vivre celle-là. Et un jour, je suis tombée amoureuse. C'était complètement par hasard."

La fille d'Axelle Laffont s'appelle Mitty. L'adolescente de 15 ans est née de la relation entre l'actrice et Serge Hazanavicius, le grand frère du réalisateur Michel Hazanavicius.