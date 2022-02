Axelle Laffont séparée d'un candidat de Secret Story : il avait 16 ans de moins qu'elle

Comment résister à Axelle LafFont. En plus d'être belle et talentueuse, la femme de 51 ans a de l'humour. Il y a quelques années, un ancien candidat de télé-réalité est d'ailleurs tombé sous son charme. Un charmant brun qui a participé à Secret Story.

En mai 2018, Axelle Laffont a écrit et réalisé le film MILF. Elle y incarnait Elise qui, avec ses deux amies d'enfance aussi proches de la quarantaine, est approchée par des hommes plus jeunes lors d'une virée dans le sud de la France. Une situation qu'elle a bien connue. "J'ai vécu trois ans et demi avec quelqu'un de seize ans de moins, donc je connais bien le sujet, avait-elle reconnu à l'époque auprès de Purepeople.com, sans nommer l'homme qui a partagé sa vie. Quand je me suis séparée du père de ma fille [Serge Hazanavicius, NDLR], qui pour le coup était plus vieux que moi, je me suis fait draguer, à ma grande surprise, par des garçons de moins de 30 ans. Et honnêtement, ce n'était pas du tout un truc qui m'attirait spécialement. Il se trouve qu'à un moment, tu te dis, quitte à vivre des expériences, je vais aussi vivre celle-là. Et un jour, je suis tombée amoureuse. C'était complètement par hasard."

Mais le public devait se douter qu'il s'agissait de Cyril Paglino, révélé au grand public en 2008 dans l'émission Secret Story. Le charmant brun avait 29 ans lorsque leur relation, qui s'est terminée en 2015, a débuté. Suite à l'officialisation de leur relation en 2013, ils ont fait plusieurs apparitions de couple, comme en mars 2014 lors de la soirée de présentation du court-métrage d'Inna Modja intitulé La Valse de Marylore, dans lequel elle dénonce les violences faites aux femmes.

Auprès de RMC, Axelle Laffont avait précisé qu'elle trouvait "cela déplorable qu'en 2018, ce soit encore choquant qu'une femme soit avec un homme plus jeune alors que cela fait des années qu'on l'accepte pour les hommes". Elle a ensuite rappelé que l'amour n'avait pas d'âge et l'a une fois de plus prouvé en juillet 2021 quand elle a officialisé sa relation avec un beau sportif de 31 ans : il s'agit du tennisman Romain Sichez. De son côté, Cyril Paglino est désormais amoureux du mannequin Gala Martinez.