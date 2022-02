Diaporama Axelle Laffont séparée d'un candidat de Secret Story : il avait 16 ans de moins qu'elle

1 / 29 Axelle Laffont séparée d'un candidat de Secret Story : il avait 16 ans de moins qu'elle

2 / 29 Exclusif - Axelle Laffont - Soirée de lancement du vélo électrique "Angell" par M. Simoncini au Bridge sous le pont Alexandre III à Paris © Rachid Bellak/Bestimage





3 / 29 Axelle Laffont et son ami Cyril Paglino - Exclusif - Les invités de l'Automobile Club de l'Ouest aux 24 heures du Mans automobile 2015. Le Mans, le 13 juin 2015.

4 / 29 Exclusif - Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Soirée Richard Orlinski à la suite Sandra and Co au 63 La Croisette lors du 68ème festival international du film de Cannes. Le 16 mai 2015

5 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Inauguration de l'hôtel "Sofitel Paris le Faubourg" à Paris le 5 mars 2015.

6 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Soirée fooding au passage des panoramas à Paris le 24 novembre 2014.

7 / 29 Exclusif - Axelle Laffont - Cocktail pour le lancement du Pop-up exclusif des vêtements pour femme P.A.R.O.S.H. au Montaigne Market à Paris le 19 novembre 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

8 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnpn Cyril Paglino - Soirée des 30 ans de Canal + au Palais de Tokyo à Paris le 4 novembre 2014.





9 / 29 Axelle Laffont - Avant-première du film "La belle époque" au Gaumont Capucines à Paris, le 17 octobre 2019. © Christophe Clovis / Bestimage

10 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Prix de la Closerie des Lilas 2015 à Paris, le 8 avril 2015.

11 / 29 Axelle Laffont lors de l'opening du Roxie Club à Paris le 10 octobre 2019. © Pierre Perusseau / Bestimage





12 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Avant-première du film "Get On Up" lors du 40ème festival du cinéma américain de Deauville, le 12 septembre 2014.





13 / 29 Axelle Laffont - People au défilé Lacoste Collection Prêt-à-Porter Printemps/Eté 2020 lors de la Fashion Week de Paris, le 1er octobre 2019. © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis/Bestimage





14 / 29 Exclusif - Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Arrivées des people à la soirée des 30 ans de Canal + au Palais des Sports à Paris le 31 octobre 2014.





15 / 29 Axelle Laffont au photocall de la soirée Tod's x Alber Elbaz "Happy Moment" au Palais de Tokyo à Paris, France, le 2 juillet 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage





16 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Soirée "White by Agadir" à la découverte d'Agadir la Blanche à l'Elyséum à Paris, le 25 septembre 2014.

"White by Agadir" party at Elyseum, in Paris, France, on September 25th 2014.

17 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Avant-première du film "The November Man" lors du 40ème festival du film américain de Deauville, le 11 septembre 2014.





18 / 29 Exclusif - Axelle Laffont et son compagnon Cyril Paglino - Jour 2 - Longines Global champions tour Paris Eiffel Jumping, présenté par Gucci, au Champ de Mars à Paris le 5 juillet 2014.





19 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Soirée pour le lancement du nouveau parfum Diesel "Only The Brave Wild" avec un concert de Woodkid, à l'Olympia à Paris, le 17 juin 2014.





20 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Montée des marches du film "The Homesman" lors du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 18 mai 2014.





21 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Soirée Canal+ au Park à Mougins à l'occasion du 67ème festival du film de Cannes, le 16 mai 2014.





22 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Avant-première du film "Barbecue" au cinéma Gaumont Opéra à Paris, le 7 avril 2014.

23 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Avant-première du clip d'Inna Modja "La valse de Marylore", sur les violences faites aux femmes, au Gaumont Opéra Capucines à Paris, le 6 mars 2014.





24 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - Soiree pour le 50eme anniversaire du calendrier Pirelli au Palais de Tokyo a Paris, le 30 janvier 2014.





25 / 29 Axelle Laffont et son ex-compagnon Cyril Paglino - 19eme ceremonie des Prix Lumieres a l'Espace Pierre Cardin a Paris. Le 20 janvier 2014

26 / 29 Axelle Laffont officialise avec son ex-compagnon Cyril Paglino (Secret Story 2) - Soiree "Audi-e-tron" au centre culturel L'Electric Paris a la Porte de Versailles a Paris. Le 23 septembre 2013

27 / 29 Axelle Laffont officialise avec son ex-compagnon Cyril Paglino (Secret Story 2) - Soiree pour la sortie du jeu "Fifa 14" a la Gaite Lyrique a Paris. Le 23 septembre 2013

28 / 29 Cyril Paglino, ex-candidat de "Secret Story" devenu entrepreneur, en couple avec la mannequin Gala Martinez.