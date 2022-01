Cyril Paglino (Secret Story) en couple : photos avec sa superbe compagne, mannequin !

Après une première saison à succès, en 2008 TF1 lance sa deuxième édition de Secret Story. Parmi les candidats du jeu d'enfermement, Cyril Paglino, un charmant brun présenté comme champion de break dance. Durant le tournage, le jeune homme s'est rapproché de la princesse Alexandra. Le couple a fait le show dans la Maison des secrets avant de finalement rompre. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, Cyril Paglino file le parfait amour avec une autre jeune femme.

Pas de sang royal mais un super book pour l'heureuse élue de son coeur. Elle s'appelle Gala Martinez et est mannequin. Cette jolie brune à frange affiche un visage de poupée et des mensurations parfaites. C'est cette silhouette de rêve et ce regard de biche qui a sans aucun doute fait craquer Cyril Paglino. Sur le site de son agence, New Wave Management, Gala Martinez est présentée comme une belle brune aux yeux marrons chaussant du 37 et disponible pour des shooting et autres projets avec des marques. Sur son compte Instagram, la bombe partage quelques clichés professionnels mais aussi des photos plus personnelles, notamment avec son amoureux.