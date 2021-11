Novak Djokovic ému avec ses enfants et sa femme Jelena : rares moments en famille pour un nouveau sacre

Si certains pensaient qu'il était sur la pente descendante après sa défaite en finale de l'US Open, ils vont devoir prendre leur mal en patience avant de voir Novak Djokovic décliner. Encore une fois étincelant, le tennisman de 34 ans a fait preuve d'une maîtrise et d'une qualité de jeu sans faille pour battre en trois sets sont bourreau du Grand Chelem américain, Daniil Medvedev. Une 37e victoire lors d'un Masters 1000 et une septième année consécutive à la première place au classement, un nouveau record pour le grand rival de Roger Federer et Rafael Nadal.

Et c'est peu dire que le natif de Belgrade est chez lui à Paris puisqu'il vient de remporter pour la sixième fois le Rolex Paris Masters, là encore un record inégalé. Vivant à Monaco depuis plusieurs années, Novak Djokovic aime la France et il n'hésite d'ailleurs pas à s'exprimer en français quand il en a l'occasion. Pour la rencontre d'hier, il avait fait venir toute sa tribu pour le soutenir. Des images assez rares pour être soulignées puisque si sa femme Jelena l'accompagne un peu partout à travers le monde, ses deux enfants sont rarement présents dans son box.

Ma famille, mes amours, mes deux enfants présents pour ce moment

Visiblement ému par sa belle victoire et son retour au premier plan, celui que l'on surnomme le Djoker était très content d'avoir son petit Stefan (né en 2014) et sa petite Tara (née en 2017) à ses côtés à la fin du match. Il n'a d'ailleurs pas hésité à se rendre auprès des siens pour un instant émotion en famille. S'approchant de ses enfants, il les a embrassés et serré sfort dans ses bras, preuve que ce moment signifiait beaucoup pour lui. Un instant d'émotion qu'il a également partagé sur son compte Instagram parmi les photos qu'il a publié hier soir pour célébrer sa victoire. "Quelle journée ça a été et quelle semaine. (...) Ma famille, mes amours, mes deux enfants présents pour ce moment", a-t-il notamment écrit dans son message de remerciements.