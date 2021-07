Novak Djokovic aux anges avec Jelena : déclaration d'amour pour leurs 7 ans de mariage

Novak Djokovic et Jelena Ristić (devenue Jelena Djokovic) se connaissent depuis l'adolescence. Leur histoire d'amour a officiellement débuté en 2005. Les deux amoureux en ont commencé un nouveau chapitre le 10 juillet 2014, date de leur mariage sur l'île de Sveti Stefan, au Montenegro. Jelena était alors enceinte de leur premier enfant et a accouché trois mois plus tard, le 21 octobre 2014, à Nice. Elle a donné naissance à un garçon qu'ils ont appelé Stefan. Depuis cet heureux événement, Novak et Jelena ont accueilli un deuxième enfant, une fille prénommée Tara et née le 2 septembre 2017.

La romance de Novak et Jelena Djokovic n'a pas connu que des moments heureux. Le couple a failli se séparer en 2016, année de remise en question pour l'actuel n°1 mondial au classement ATP, qui songeait à arrêter le tennis. Jelena, elle, s'était éloignée quelques temps pour faire une retraite spirituelle en Équateur.

Les Djokovic ont également évité un scandale qui aurait pu détruire leur union. Un mannequin a révélé qu'un homme l'avait engagée pour qu'elle séduise Novak, ait un rapport sexuel avec lui et filme leurs ébats. L'objectif du complot était de faire chanter le tennisman.