Clotilde Courau craquante en mini-short, Marilou Berry flashy en cuir au Kimpton Festival

L'heure était à la fête à l'hôtel Kimpton Saint-Honoré ce mercredi 1er juin. Sur le rooftop de l'établissement situé dans le quartier de l'Opéra offrant une vue à 360° sur les plus beaux monuments parisiens, Sandra Sisley, le Directeur Régional du groupe hôtelier IHG, Christophe Laure et la Directrice Générale de l'hôtel Kimpton St Honoré Paris, Laetitia Elmaleh, ont organisé la toute première édition du festival Kimpton. Au programme : une soirée musicale exceptionnelle avec concert privé du pianiste virtuose Sofiane Pamart, DJ set enflammé de Polocorp et showcase de la plus célèbre des drag queens françaises Nicky Doll. Côté convives, un casting 4 étoiles composé de plusieurs personnalités du show business.

La comédienne Marilou Berry s'est fait remarquer dans un long trench bleu électrique en cuir et a attiré tous les regards, dont celui de sa grande copine Bérengère Krief et celui du mannequin Caroline de Maigret. Il est toutefois fort probable qu'Axelle Laffont l'ai loupée. L'humoriste n'avait d'yeux que pour son chéri, le beau joueur de tennis Romain Sichez, dont les échanges de regards et d'éclats de rire présagent une longue et belle histoire d'amour. Face à eux, la comédienne Clotilde Courau. La femme du prince Emmanuel-Philibert de Savoie n'avait pas froid aux yeux. Elle s'est affichée dans un mini-short en cuir laissant entrevoir ses jambes interminables et sa silhouette parfaite. Elle était loin d'être la seule à représenter le milieu du cinéma et de la télé.

Gwendoline Hamon, star de la série Cassandre s'est offert une parenthèse détente avant de reprendre les tournages. Entre deux photos avec Sandra Sisley, elle a croisé la route de la réalisatrice de LOL Lisa Azuelos, de Charlotte Gabris, vue dans Babysitting et Divorce Club, de Patrick Timsit et d'Emmanuelle Bercot. La sublime Elodie Frégé était elle aussi de la partie, plus sexy que jamais dans une robe noire au profond décolleté. Un spectacle qu'a loupé son chéri Grégory Nicolaïdis avec qui elle s'est récemment montrée dans les tribunes de Roland-Garros. Le DJ et chanteur Quentin Mosimann, presque méconnaissable avec ses lunettes bleues, a passé une tête au cours de la soirée, laissant les platines entre les mains expertes de Polocorp. En bref, un cocktail VIP parfait pour une soirée réussie !