Elodie Frégé et Grégory Fitoussi en osmose : leurs gestes tendres parlent d'eux-mêmes

"Nous nous aimions, le temps d'une chanson..." chante Serge Gainsbourg dans son intemporelle La Javanaise. Et si c'était bien plus que cela pour Elodie Frégé et Grégory Fitoussi ?

Vendredi 27 novembre 2020, la chanteuse de 38 ans et l'acteur de 44 ans ont offert une prestation des plus remarquées dans l'émission Allez viens je t'emmène... dans les années Carpentier, présentée par l'ancienne Miss France Laury Thilleman sur France 3, et produite par Daniela Lumbroso.

Elodie Frégé et Grégory Fitoussi ont choisi d'interpréter ensemble La Javanaise de Serge Gainsbourg, dans une version quelque peu revisitée et faite de sensualité. Attendant sa partenaire musicale sur un banc, Grégory Fitoussi a joué la carte de la complicité avec elle. Les regards langoureux, les gestes tendres, l'étreinte finale et leurs grands sourires communs traduisaient bien plus qu'un simple duo pour une émission de télévision.