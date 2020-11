Elodie Frégé et Grégory Fitoussi, couple musical les "yeux dans les yeux"

Voilà un couple musical pour le moins complice ! Le 27 novembre 2020, Elodie Frégé offrira un duo inédit avec le comédien Grégory Fitoussi sur France 3, dans l'émission Allez viens, je t'emmène... dans les années Carpentier. Pour faire patienter ses fans, la chanteuse a dévoilé ce jeudi un "extrait d'un exquis extra" de cette prestation sur son compte Instagram. Une vidéo qui n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés, tant son alchimie avec son partenaire crève l'écran.

"Première fois. Dernière valse. Premiers pas. Dernière audace (...). Si le coeur vous en dit, venez donc voir mon si chic et si téméraire @gregory_fitoussi sauter le pas (de deux ?) et oser pour la première fois emprunter, l'espace d'une valse gainsbourienne, le costume d'un chanteur, près de moi", Elodie Frégé a-t-elle écrit en légende de sa publication. Dans l'extrait vidéo, la finaliste de la Star Ac' interprète la célèbre Javanaise de Serge Gainsbourg en dansant tout contre Grégogry Fitoussi. "Yeux dans les yeux et voix emmêlées : première fois en duo. Ça ne se rate pas (toujours) une première fois, n'est-ce-pas ? Celle là, non, nous a t on dit." La chanteuse de 38 ans et le comédien de 44 ans s'aimeraient-ils un peu plus que "le temps d'une chanson" ?