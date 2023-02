Star Academy : Une ancienne prof méconnaissable au côté de son mari, très rare photo à deux

À l'automne 2022, la Star Academy a opéré son grand retour sur TF1 après des années d'absence. Pendant six semaines, de nouveaux élèves talentueux ont tout fait pour devenir la nouvelle révélation de la musique. La saison s'était finalement soldée par la victoire d'Anisha. Dans l'idée de faire peau neuve, la production avait par ailleurs décidé de revoir entièrement le corps professoral. Ce fut alors l'occasion de découvrir l'excentrique Yanis Marshall ou encore l'attachante Adeline Toniutti. Les plus nostalgiques auraient néanmoins certainement apprécié de revoir à l'oeuvre des enseignants des saisons précédentes, et notamment Raphaëlle Ricci.

Mais cette dernière n'aurait accepté pour rien au monde de reparticiper à l'émission, elle qui ne souhaite plus entendre parler de la Star Academy et qui est totalement passée à autre chose. En effet, Raphaëlle Ricci s'est reconvertie dans la sophrologie. Dans son cabinet situé dans le 77, elle propose des cours de "Gestion du stress et des émotions", comme explique son site professionnel. Et surtout, l'ancienne prof' de chant s'épanouit tranquillement et loin de l'attention publique auprès de son mari de longue date.

Raphaëlle Ricci amoureuse depuis 11 ans

Sur Instagram le 9 février dernier, elle est justement sortie de sa réserve habituelle pour célébrer leur amour toujours aussi solide qu'au premier jour. "11 ans... Mon pilier, mon cap, ma raison, mon épaule... avec lui, rien n'est grave et tout est possible. #11ans #11ansdamour #monmari #laurentfoulon #birthday #rencontre #mercilavie", a-t-elle écrit en légende d'une photo de leur duo.

Sur l'image, Raphaëlle Ricci et Laurent s'échangent un gros baiser lors d'une balade à la mer. Et l'ex-figure de TF1 se dévoile méconnaissable, ses cheveux gris attachés en chignon et portant des lunettes de soleil. Mais ses abonnés fidèles l'ont bel et bien reconnue et ont été ravis de la découvrir si heureuse.