Star Academy : Enola et Anisha fixées sur leur sort, la grande gagnante est...

La fin a sonné pour la nouvelle saison de la Star Academy ! Après un retour très réussi sur les ondes de TF1 14 ans après la déprogrammation de l'émission, le château de Dammarie-les-Lys a fermé ses portes. Et ce samedi soir, Nikos Aliagas a présenté le tout dernier prime de l'aventure, le plus important puisqu'il s'agissait de la grande finale. Ce sont Léa, Enola, Anisha et Louis qui sont allés jusqu'au bout et ont eu la chance de partager encore une fois la scène avec de prestigieux artistes.

Soprano a chanté en duo avec Anisha sur son titre Roule, Christophe Maé a repris quant à lui Casting avec Louis et Lara Fabian son iconique Je t'aime avec Léa. Enola a de son côté donné de la voix auprès de la gagnante de la saison 2, Nolwenn Leroy, sur Cassé. Les quatre finalistes ont également réinterprété ensemble Lettre à France avec Michel Polnareff.

Une première partie haute en couleur qui s'est soldée par des éliminations. Et oui, comme annoncé au cours de la semaine, les deux élèves qui ont récolté le moins de votes du public se sont fait disqualifier en cours d'émission. Il s'agissait alors de Léa et Louis. Les deux candidates restantes, Enola et Anisha, ont ensuite poursuivi la soirée en chantant chacune un titre en solo.

Enola n'a pas perdu de temps. Directement après l'annonce de sa qualification, l'élève studieuse s'est emparée d'un micro pour débuter sa prestation sur Moi si j'étais un homme de Diane Tell. Elle a ensuite laissé place à Anisha, encore tremblante des résultats, la première à partager son duo avec le parrain Robbie Williams sur le titre Supreme. Ce fut au tour d'Enola de chanter avec lui sur Angels avant qu'Anisha ne chante son solo sur Hallelujah de Leonard Cohen et que les deux jeunes femmes ne réalisent leur duel final sur The Winner Takes it All du groupe ABBA.

LE RÉSULTAT DES VOTES

Ce n'est qu'à la toute fin de la soirée que Nikos Aliagas a laissé Robbie Williams faire l'annonce que tout le monde attendait. Sans plus de suspens, c'est Anisha qui a été plébiscitée par le public avec 57% des votes et qui remporte ainsi les 100 000 euros mis en jeu. Elle décroche également un contrat pour un album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France.