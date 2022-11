Finale de la Star Academy : les deux derniers finalistes enfin connus, énorme déception du public

Le clap de fin est arrivé pour la Star Academy. Ce samedi 26 novembre, après six semaines de compétition acharnée, de pleurs, de déceptions mais aussi de joie, d'amitié et de rigolade, les quatre derniers élèves encore en lice ont fait leurs adieux au château de Dammarie-Les-Lys. Anisha, Enola, Léa et Louis ont fait leurs valises et ont claqué définitivement la porte de l'établissement dans lequel la France entière les a découverts. L'émotion était à son comble, évidemment, mais les quatre finalistes n'en avaient pas moins perdu leur principal objectif : gagner sa place dans le duo final.

Comme leur avaient annoncé Lucie Bernardoni et Marlène Schaff, en charge de les préparer avant chaque prime lors de cette saison, la finale ne départagerait pas les 4 élèves d'un seul coup : "Pour la première partie, vous chanterez aux côtés d'un artiste et vous chanterez également lors d'une battle à quatre. À l'issue de cette première partie, les deux élèves qui auront récolté le plus de votes du public seront sélectionnés pour la finale des finales." Une pression supplémentaire : Anisha, Léa, Enola et Louis n'avaient aucune envie de quitter l'aventure si près du but. Hors de question de rater leurs performances avec les grands artistes conviés tels Nolwenn Leroy, gagnante de la saison 2 de l'émission, Lara Fabian, Christophe Maé ou encore Michel Polnareff, particulièrement sous l'oeil attentif de Robbie Williams, parrain de cette saison et exceptionnellement présent pour l'occasion.

PRESTATION DES ÉLÈVES

Les 4 finalistes ont interprété Ne partez pas sans moi de Céline Dion, hymne de la Star Academy, accompagnés de tous les autres élèves de la promotion.

Léa, Louis, Enola et Anisha ont partagé I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston.

Léa a chanté Je t'aime avec Lara Fabian.

Louis a partagé le titre Casting avec Christophe Maé.

Enola a interprété Cassé avec Nolwenn Leroy.

Anisha a partagé la chanson Roule avec Soprano.

Léa, Louis, Enola et Anisha ont ensuite interprété Lettre à France avec son interprète Michel Polnareff.

LE RÉSULTAT DES VOTES

Après une première partie très tendue, les noms des deux derniers finalistes ont été annoncés par Nikos Aliagas. Enola est la première à avoir été repêchée par le public, rejointe quelques secondes plus tard par Anisha. Louis et Léa sont donc définitivement éliminés de la compétition, au grand dam des soutiens de la jeune femme. Sa prestation avec Lara Fabian a suscité beaucoup d'admiration sur la Toile. Son public la voyait déjà gagner...