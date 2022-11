Adeline Toniutti (Star Academy) battue par son ex-fiancé qui l'a laissée "pourrir dans une cave", son récit glaçant

La nouvelle saison de la Star Academy aura assurément rempli tous les objectifs. Plus de 20 ans après le lancement de la toute première saison, remportée alors par Jenifer, TF1 a remis au goût du jour l'émission culte. Si la promotion 2022 a retrouvé le château de Dammarie-les-Lys que tout le monde connaissait, il y a eu beaucoup de changements pour le reste. Notamment du côté des professeurs. En effet, il a été question de faire peau neuve en recrutant de nouvelles personnalités. Michaël Goldman a été désigné directeur et avait sous sa coupe Laure Balon, professeure d'expression scénique, Yanis Marshall, prof de danse, Pierre de Brauer, prof de théâtre et Adeline Toniutti, prof de chant. Cette dernière a particulièrement retenu l'attention tout au long de la saison. Et de manière très positive !

En effet, chacune de ses apparitions lors des quotidiennes ou en prime le samedi soir lui a valu de se faire encenser par les internautes. L'artiste à la chevelure flamboyante a même presque volé la vedette aux élèves ! Elle est d'autant plus appréciée que son parcours a été marqué par un grave accident. Adeline Toniutti a eu les voies respiratoires brûlées à cause d'un feu de cheminée. Un drame qui l'a empêché de chanter et de parler pendant un très long moment, brisant alors sa carrière prometteuse en tant qu'artiste lyrique.

Il tape celle qui ne peut pas gueuler

L'accident a eu lieu en 2014, chez son fiancé de l'époque en Franche-Comté. "Par une nuit glaciale, je me réveille, je vais aux toilettes et je me mets à vomir du sang. Sauf que j'étais en train de cracher mes cordes vocales", s'est-elle souvenue lors d'un portrait qui lui est consacré dans les pages du journal Libération. Mais en plus de voir ses rêves partir en fumée, la cantatrice subit dans le silence la violence de son compagnon. "Son époux profite de son silence, la frappe, la menace, la laisse pourrir dans une cave pendant des heures", rapportent nos confrères. Et pour Adeline Toniutti de résumer : "Il tape celle qui ne peut pas gueuler". Elle est alors à ce moment complètement dépendante financièrement de ce fiancé abusif et ne trouve pas de travail. "Même Leclerc la recale", apprend-t-on.

C'est une conversation avec une amie qui la poussera à sortir de ce cercle vicieux. "J'appelle les femmes battues. Ils me disent que je peux avoir un logement, des psys. Je me barre", a-t-elle confié. En parallèle, elle continue la rééducation de ses cordes vocales, ouvre son centre CALYP (Centre d'Art Lyrique de Paris) pour donner des cours et rechante. Ensuite, tout s'enchaîne. "Je remonte sur scène, je joue à New York. Je retrouve mon public, j'enchaîne mes premiers castings pour intégrer la Star Academy...". C'est une renaissance. Aujourd'hui, Adeline Toniutti a un planning bien chargé et est entièrement engagée à son seul amour : la musique.