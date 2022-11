"Michael Goldman toujours en train de..." : Adeline Toniutti balance sur le directeur de la Star Academy (EXCLU)

Pour le grand retour de la Star Academy sur TF1, la chaîne a décidé de faire les choses en grand et de se renouveler presque entièrement. Si la promotion 2022 a eu l'occasion d'habiter le célèbre château de Dammarie-les-Lys, il n'y a eu que du neuf au sein du corps professoral. Exit Kamel Ouali, Armande Altaï ou encore Oscar Sisto et place aux nouvelles personnalités Yanis Marshall, Laure Balon, Adeline Toniutti et Pierre de Brauer. Surtout, la production de l'émission a recruté un nouveau directeur, à savoir Michael Goldman, co-fondateur du label MyMajorCompany, qui produit entre autres les artistes Grégoire et Joyce Jonathan, et fils de Jean-Jacques Goldman (né de son union avec sa première épouse Catherine Morlet).

Sous ses airs doux et bienveillants, Michael Goldman a prouvé tout au long de l'aventure qu'il ne manquait pas de caractère. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises qu'il recadre les élèves, dont trois d'entre eux en plein direct lors d'un prime. Le directeur a également déjà remonté les bretelles de Léa en raison de son attitude alors peu appréciée.

Michaël Goldman sur le dos des professeurs

Mais les académiciens ne sont pas les seuls à avoir eu droit aux remontrances de Michael Goldman. Les professeurs eux aussi faisaient mieux de bien se tenir et de suivre ses directives. C'est ce qu'ont révélé Laure Balon et Adeline Toniutti lors d'une interview pour Purepeople.com. "Michaël, on a un petit dossier. C'est qu'il est toujours en train de nous dire qu'on doit être plus sévères", ont-elles révélé. Une petite remarque récurrente qui a semble-t-il fini par agacer la professeure de chant, Adeline Toniutti, laquelle n'aurait pas hésité à se rebeller. "Mais lui, il ne les a jamais en cours. Alors je lui ai dit : 'Ah ça suffit ! Nous, on les a en cours !'", a-t-elle rapporté.

Malgré tout, Michaël Goldman demeure "le chouchou" de cette Star Academy à en croire les propos de Tiana. "C'est vrai que le directeur Michaël Goldman est trop gentil avec tout le monde. Tout le monde est un peu attaché à lui", a-t-elle confié pour Purepeople.com à la suite de son élimination en demi-finale samedi 19 novembre.

