Jean-Jacques Goldman séparé de Catherine Morlet : ce qu'il faisait pour que son couple ne souffre pas

Jean-Jacques Goldman, star de la chanson et... de la discrétion ! À 71 ans, âge qu'il célèbre ce 11 octobre 2022, l'interprète-auteur-compositeur de génie a su tracer sa route dans l'industrie musicale sans s'exposer. L'homme est aujourd'hui marié à Nathalie Thu Huong-Lagier, née en 1979, qu'il a rencontrée alors qu'elle était étudiante en mathématiques et fan de lui. Ils ont trois enfants - Maya (2004), Kimi (2005) et Rose (2007) - et habitent à Marseille, après avoir vécu des années à Londres. Avant cette relation, le chanteur a été en couple avec la psychologue Catherine Morlet, la mère de ses trois premiers enfants. Dans le livre Il suffira d'un signe écrit par son ami d'enfance Jean Bender, on apprenait comment l'artiste avait géré sa relation pour la préserver.

Il suffira d'un signe est la chanson sortie en 1981 qui marque le début du succès pour Jean-Jacques Goldman. Le voilà propulsé sur le devant de la scène. Dans sa vie privée, il est à cette époque marié depuis six ans à Catherine Morlet. Jean Bender, interviewé par Télé-Loisirs pour la sortie de son livre, se souvient de cette époque : "Il séparait vraiment sa vie de famille et sa vie de star. Et il ne voulait pas que ça se mélange ! Il voulait toujours mettre cette barrière entre Jean-Jacques et Goldman. Et rester Jean-Jacques pour sa famille et ses amis. Le succès a fait qu'il n'était pas souvent à la maison mais il tentait de l'être le plus possible : dès qu'il faisait une émission ou un concert, il rentrait immédiatement."

Malgré sa popularité, Jean-Jacques Goldman était resté le même homme et n'avait d'yeux que pour celle qu'il avait connu dès son enfance car leurs parents étaient amis. Il était loin du cliché de la célébrité qui enchaîne les flirts : "On trouvait ça bizarre : il était déjà adulte à l'adolescence." Son copain ajoute qu'avec le recul, il comprend l'attitude de son grand ami : "Quand on n'a pas besoin de multiplier les rencontres, c'est qu'on se connaît déjà bien soi-même." Malgré toute son implication et son énergie, il n'a pas pu se consacrer à sa famille comme il l'aurait voulu. Après son remariage avec Nathalie il y a vingt ans, il a tenté d'offrir plus de temps à ses proches.

Le couple entre l'interprète de Comme toi et Catherine Morlet est devenu parent trois fois : Caroline, née en 1975 et qui a suivi les traces professionnelles de sa mère, Michael, né en 1979 et cofondateur du label My Major Company et Nina, née en 1985 qui a choisi de devenir pédiatre. Certains expliquent la fin de leur histoire d'amour en raison de l'immense succès de l'artiste, très demandée en France et au-delà. "Il a beaucoup souffert d'avoir sacrifié sa première vie familiale sur l'autel de sa carrière", a expliqué Jean-Pierre Pasqualini, spécialiste musical, en 2015.