Jean-Jacques Goldman : Sa fille Caroline sort de l'ombre et jette un pavé dans la mare !

"C'est quand même dommage que vous vous fassiez connaître essentiellement en tapant sur l'éducation dite 'positive' et en énonçant des idées reçues par ailleurs complètement fausses : celle-ci prônerait donc l'absence de cadre et le câlin comme seule solution à une colère d'enfant ?", écrit une internaute. Ce à quoi une autre lui répond en donnant sa propre expérience : "A une époque j'étais à fond dans la parentalité positive/bienveillante. (...) sauf que ça ne fonctionne pas. Elles parlent aussi de ce fameux cortisol qui détruit le cerveau si on répond pas aux pleurs de l'enfant. tout ça ne fonctionne pas et en plus ça culpabilise et fait mal aux parents qui parfois pètent un câble. Heureusement qu'il y a quelques personnes qui démontent toutes ces dérives." À chacun et chacune de se faire sa propre opinion, Caroline Goldman laisse le débat ouvert.

La fratrie Goldman très nombreuse

Caroline Goldman est l'aînée des trois premiers enfants de la superstar de la chanson française âgée de 70 ans. Elle la première des trois enfants que le chanteur aura avec la psychologue Catherine Morlet qu'il a épousée en 1975. Ainsi, après la naissance de Caroline en 1975, viendront Michael (né en 1979), cofondateur du label My Major Company, et Nina (née en 1985), aujourd'hui pédiatre. Très discret, Jean-Jacques Goldman est divorcé depuis 1997 et s'est remarié avec Nathalie Thu Huong-Lagier, de trente ans sa cadette, agrégée et docteure en mathématiques. Ils ont trois filles, Maya (2004), Kimi (2005) et Rose (2007).