Jean-Jacques Goldman remarié : comment a-t-il rencontré sa femme Nathalie ?

On ne compte plus les innombrables succès dont il est à l'origine. De Je te donne à Envole-moi, Jean-Jacques Goldman est une machine à tubes. Il a même lancé plusieurs brillantes carrières, dont celle de Céline Dion, devenant un artiste incontournable du paysage musical francophone. Aujourd'hui plus éloigné de la musique, mais engagé pour sa défense, l'artiste tant aimé des Français profite de sa retraite pour passer du bon temps avec les siens et notamment sa femme, Nathalie Thu Huong-Lagier, qu'il a épousée en 2001 et avec qui il a trois filles, Maya (2004), Kimi (2005) et Rose (2007).

L'amitié s'est transformée en amour

Tout semble aller au mieux pour le couple, toujours très discret, mais que sait-on vraiment sur la femme d'un des artistes les plus populaires de France ? On sent que Nathalie est une franco-vietnamienne et leur rencontre remonterait au milieu des années 90. Fan du chanteur, elle assiste à un de ses concerts en 1995 avant de s'infiltrer dans les coulisses pour aller frapper à la porte de Jean-Jacques Goldman. Alors étudiante en mathématiques, elle se lie d'amitié avec celui qui s'était marié une première fois en 1975 avec Catherine Morlet. Les années passent et l'amitié se transforme en amour et après son divorce en 1997, le chanteur épouse Nathalie en 2001 et part s'installer par amour à Marseille, ville d'où sa nouvelle compagne est originaire. Là-bas, elle finit ses études en obtenant son agrégation en mathématiques en 2003 puis son doctorat en 2007.

Déjà père de trois enfants, Caroline (1975), Michael (1979) et Nina (1985), Jean-Jacques Goldman récidive avec sa nouvelle femme en ayant trois petites filles. Ensemble, ils vont quitter la France et toute la frénésie médiatique qui entoure le chanteur en s'installant à Londres. Là-bas, ils profitent d'un cadre de vie plus apaisé, mais leur décision n'est pas définitive puisqu'il pourrait revenir en France une fois la scolarité de ses filles terminée.

Entre la personnalité préférée des Français, qui a perdu un proche récemment, et sa femme Nathalie, c'est l'histoire parfaite, débutée par une belle amitié qui s'est rapidement transformée en amour, pour leur plus grand bonheur.