Jean-Jacques Goldman discrètement de retour à Paris : rare apparition du chanteur

Pour ses 20 ans de carrière, Vincent Delerm a organisé une grande fête là où tout à commencé, le théâtre de l'Européen. Le chanteur et compositeur a donné 12 concerts entre le 28 avril et le 21 mai dernier pour le plus grand bonheur de ses fans de toujours. Toujours accompagné de son piano et dans le même look décontracté qu'on lui connaît, le papa de deux enfants a renoué avec son public en interprétant ses plus grands tubes, tout en échangeant avec les spectateurs de manière humoristique.

À la fin de l'ultime show de cette tournée anniversaire, Vincent Delerm a reçu une standing ovation méritée. Et pour couronner le tout, il a eu le droit à un autre beau cadeau en coulisses, à savoir la venue de son ami de longue date Jean-Jacques Goldman. Vincent Delerm était alors obligé d'immortaliser ce moment et surtout de le partager sur son compte Instagram. Car, disparu des radars depuis le début des années 2000, Jean-Jacques Goldman ne fait que rarement des apparitions publiques. Sur l'image en noir et blanc dévoilée, le célèbre chanteur a certes pris de l'âge mais il n'a pas changé et suscite toujours autant la même émotion. "Chaque fois que Jean-Jacques vient voir un spectacle ça me rend profondément heureux. Et vendredi dernier dans la loge de L'Européen après le concert c'était bien", a écrit Vincent Delerm en légende de ce post.