Vincent Delerm cash avec ses deux fils : "Ne faites pas les malins"

Interviewé par Version Femina à l'occasion de ses vingt ans de carrière, Vincent Delerm a indiqué que son métier et sa vie de famille était deux choses très distinctes : "Je ne les ai pas trop ennuyés avec mon métier et, très tôt, je leur ai conseillé de ne pas faire les malins avec ça, a-t-il affirmé. Ils sont allés au-delà de mes objectifs, car ils sont très secrets et très discrets." La vie de leur père, ils la connaissent puisqu'ils ont déjà assisté à des concerts, mais hors de question d'envahir leur quotidien avec ses airs de piano et de guitare : "Ça ne prend pas une place folle, je n'ai pas de disques d'or chez moi, rien qui rappelle que je suis chanteur, pas même un micro qui traîne."

Vincent Delerm préfère laisser ses enfants choisir sans pression que de leur imposer un choix de carrière. En attendant, l'artiste, également peintre et photographe, se consacre à la sienne et à ses 20 ans d'activité dans la chanson. A la fin de l'année, il sortira pour l'occasion un nouvel album survolant ses plus grands titres au seul son du piano : "Je reprends une vingtaine de mes mélodies en piano solo, sans chanter, comme si j'étais dans le coin d'une pièce pendant une soirée et que je jouais vaguement les thèmes de mes chansons. Il s'accompagnera aussi d'un autre disque, Comme une histoire, avec tous les morceaux mis de côté pendant vingt ans." Même s'il est censé en recevoir pour cet anniversaire, Vincent Delerm est prêt à toutes les surprises pour faire plaisir à ses fans.