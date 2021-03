Vincent Delerm papa de deux garçons : ses rares confidences sur ses enfants

On a cette image de lui, celle d'un homme solitaire, nostalgique, assis face à son long piano. Si la métaphore de l'isolement artistique ne déplaît pas à Vincent Delerm, elle n'est pourtant qu'à moitié vraie. Extrêmement pudique dès qu'il s'agit de sa vie privée, le chanteur a pourtant évoqué, à quelques reprises, l'existence de ses enfants. L'identité de sa compagne, actuelle ou ancienne, est passée sous silence, mais on sait en revanche qu'il est papa de deux garçons. Comme beaucoup de parents, il a d'ailleurs profité du confinement du début de l'année 2020 pour créer de nouveaux liens.

"Je suis content d'être resté à Paris, expliquait-il, à l'époque, au magazine Télérama. Aller dans une maison, chez des amis... tu les perds pour la vie, après. Je bosse toujours chez moi. D'habitude j'y suis seul, mes enfants et mon amoureuse rentrent le soir. Là, tout le monde est là tout le temps, mais à part ça, je ne suis pas tellement dépaysé."

En dehors des longues envolées mélodiques, il avait bien fallu que Vincent Delerm s'occupe de l'éducation quotidienne, plus terre-à-terre, de ses fils. "Il y a le confinement avec et sans enfants. Moi, j'ai deux gars, rappelait-il. Au début, on maudissait les profs qui leur avaient donné un boulot de dingues. Et quand les vacances arrivent, on se rend compte que c'est bien d'avoir un truc qui les tient..."

Mon métier ne représente pas grand-chose à leurs yeux

Son père, Philippe Delerm, était écrivain. Sa maman Martine illustrait des romans jeunesse. Éduqués par des parents professeurs et artistes, Vincent Delerme a dignement pris la relève du clan. Chanteur, philosophe, comédien de cinéma et homme de théâtre, il n'influence pourtant pas beaucoup les ambitions futures de ses deux enfants. "Pour l'instant, mon métier ne représente pas grand-chose à leurs yeux. Ils ont juste remarqué qu'il y avait des bonbons dans les loges, racontait-il en 2014. Mais je me demande comment ils réagiront quand ils auront 10-12 ans et qu'ils verront des gens applaudir à mes spectacles. Enfin, s'il y en a encore !"

Depuis plus d'un an, la culture française est passée sous silence et les salles de spectacles sont toujours fermées, alors que le mois d'avril 2021 approche à grands pas. Bientôt, peut-être ?

Retrouvez Vincent Delerm dans l'émission Le grand oral, le 30 mars 2021 sur France 2.