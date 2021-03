Le Grand Oral : Michèle Bernier adresse une émouvante lettre à son défunt père

Ce mardi 30 mars 2021, France 2 diffuse Le Grand Oral. Une nouvelle émission présentée par Leïla Kaddour. Et lors du tournage, Michèle Bernier a offert un grand moment aux personnes présentes sur le plateau en adressant une lettre à son défunt papa Georget Bernier, dit le professeur Choron ou Georges Bernier. Purepeople vous le dévoile en exclusivité.

Il y a du changement dans Le Grand Oral. Si Laurent Ruquier était aux commandes des deux premières émissions, il a cédé sa place à Leïla Kaddour. Il aura tout de même un rôle important puisqu'il fait partie du jury de l'émission produit par Kiosco, Elephant et Webedia. Celui qui est aussi aux commandes d'On est en direct sera aux côtés de l'acteur Jean-Pascal Zadi, de l'écrivain Erik Orsenna et de la comédienne et humoriste Michèle Bernier. Bien qu'elle ne soit pas candidate, cette dernière a pris la parole durant trois minutes afin de lire une lettre chère à son coeur.

L'ancienne compagne de Bruno Gaccio a lu des mots forts concernant son regretté papa, le professeur Choron, mort en 2005 d'une leucémie. Il était écrivain, journaliste satirique, humoriste, éditeur, patron de presse et chanteur français. Il en a donc fait et vu des choses professionnellement, sans oublier pour autant sa tendre famille pour qui il a tout donné comme l'a si bien dit Michèle Bernier. "On en a eu des profs, pour toutes les matières, de toutes les sortes. (...) Moi j'ai eu un prof unique. Ce prof là, je l'ai eu dès ma naissance. Et je suis restée la seule élève. On habitait ensemble. Avec ma mère, qui était sa femme, et lui qui était donc mon père, le professeur Choron. On peut dire qu'il m'a tout appris sans jamais suivre aucun programme scolaire. Il se foutait de mes notes, il m'aurait acheté la lune, même avec un zéro en maths et j'en ai eu quelques uns. (...). L'amour qu'il m'a donné était magistral", a-t-elle notamment déclaré pendant que des clichés étaient dévoilés. Et de rappeler qu'il excellait dans l'humour ou la folie.

"Chanter à l'Olympia, soutenir Coluche président, jouer du trombone avec la fanfare des beaux-arts, faire des nems pour mon fils Enzo, faire un journal qui s'appelait Gros Dada quand ma fille Charlotte est née, chanter sous les fenêtres de Mitterrand, (...) donner, payer à boire à tout le monde, s'énerver et rire fort. Je pense à lui à chaque moment important de ma vie et pour chaque questionnement, j'entends sa voix dans ma mémoire. Et c'est rassurant de savoir que l'on peut piocher ça et là tes réponses. (...) Et je me dis que ce prof là, que je partage avec vous, c'est mon papa à moi", a-t-elle conclu. Une séquence forte en émotions.

Pour rappel, Le Grand Oral est un concours d'éloquence qui a pour but de désigner "le meilleur orateur de France". Pour ce faire, dix candidats âgé de 21 à 43 ans participent à plusieurs épreuves. La chanteuse Barbara Pravi a également participé au programme. Elle a interprété son titre Voilà, qu'elle chantera au prochain concours de l'Eurovision. Vincent Delerm a quant à lui rendu hommage à Jane Birkin et Serge Gainsbourg.