Jean-Jacques Goldman marié à Nathalie, 30 ans de moins que lui : ce que l'on sait de cette femme de l'ombre

Alors que le documentaire Les 20 duos préférés des Français, diffusé sur W9 ce samedi soir, s'attardera sur sa carrière et notamment sur son duo avec Michael Jones,Jean-Jacques Goldman semble très heureux et très épanoui dans sa vie sentimentale.

En effet, il est marié depuis 2001 à une certaine Nathalie Thu Huong-Lagier, une quadragénaire d'origine vietnamienne et mère de ses trois filles Maya (2004), Kimi (2005) et Rose (2007). À noter que le chanteur était déjà papa de trois enfants, nés de sa précédente relation avec Catherine Morlet.

Cap sur Londres

Nathalie avait fait la rencontre de l'artiste au milieu des années 90, alors qu'elle était venue assister à l'un de ses concerts. Fan de lui et de ses nombreux tubes comme Je te donne, Là-bas, Envole-moi, Puisque tu pars ou encore Il suffira d'un signe, elle avait alors attendu la fin du show pour s'infiltrer dans les coulisses puis venir frapper à la porte de sa loge.

Une amitié est alors née entre la star de la chanson française et cette étudiante en mathématiques, avant qu'elle ne se transforme en un amour sincère et profond par la suite. Les deux tourtereaux se sont mariés au début des années 2000 et l'interprète de Quand la musique est bonne est parti s'installer par amour à Marseille, ville d'où sa nouvelle compagne est originaire. C'est donc sous le soleil provençal que cette dernière a terminé ses études en obtenant son agrégation en mathématiques en 2003 puis son doctorat en 2007. Devenant ainsi docteur en mathématiques et professeure.

Après la naissance de leurs enfants, ils ont décidé de partir s'installer à Londres, à l'abri des regards indiscrets. Ils y habitent depuis quelque temps et profitent d'un cadre de vie plus apaisé. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils ne reviendront plus jamais habiter en France. Peut-être attendent-ils que leur filles terminent leur scolarité ? Quoiqu'il en soit, le couple vit très discrètement et semble très épanoui de l'autre côté de la Manche.